Україна у травні експортувала залізницею 800 тисяч тонн зернових. УЗ досягла логістичної «стелі»

У травні Україна наростила експорт зернових вантажів через залізницю на 20,4% порівняно з квітнем. За місяць вдалося перевезти до 807 тисяч тонн.

Голова АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін в інтервʼю Forbes заявив, що 807 тисяч тонн — це межа для залізничних логістичних колій.

«Щоб ми змогли додатково вивезти 300—400 тис. тонн, ми маємо думати категоріями «наскрізної» інфраструктури. Домовляємося з поляками про дозвіл експлуатації на їхній території зерновозів. Далі потрібно буде відкривати там свого оператора й паралельно, де тільки можна, заводити на нашу територію гілки з вузькими коліями (у Польщі використовуються колії завширшки 1 435 мм)», — пояснив глава УЗ.

Камишін нагадав, що до російського вторгнення Україна щомісяця експортувала 5—7 млн тонн зерна на місяць, половину якого УЗ доставляла в українські морпорти. При цьому «Укрзалізниця» у листопаді 2021 року досягла історичного максимуму перевезень зернових вантажів — 4,1 млн тонн.