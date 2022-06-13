У Польщі розпочав роботу новий український посол Василь Зварич

Новий посол України в Польщі Василь Зварич розпочав свою дипломатичну місію у Варшаві.

Про це повідомив сам дипломат, розмістивши фотографію із своєю сімʼєю.

«Вітання з Польщі! Ми прибули сповнені рішучості працювати 24/7 для зміцнення українсько-польської дружби! Разом з Польщею ми сильніші і разом ми обов’язково переможемо! Дякую за солідарність та підтримку України», — написав Зварич.

Він замінив на посаді Андрія Дещицю, який працював у Польщі з 13 жовтня 2014 року. Указ про призначення Зварича послом підписали 8 лютого.