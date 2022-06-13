У порту Судану затонуло 16 тисяч овець. Їх везли на жертвопринесення, але судно не витримало вантажу

У суданському порту Суакін, що на узбережжі Червоного моря, затонуло судно з вівцями. Тварин мали доставити до Саудівської Аравії напередодні мусульманського свята жертвопринесення Ід аль-Адха. Однак вівці загинули через перевантаження судна, пише Bloomberg.

Судно BADR 1, на якому перебувало 15 800 овець, затонуло біля пристані. Екіпаж врятувався, а тварини ні. Влада порту заявила про серйозну екологічну загрозу для Червоного моря через масову загибель худоби.

Причиною інциденту стало перевантаження — максимальний тоннаж судна було розраховано на 12 тисяч тварин.