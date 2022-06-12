Жительці Нідерландів повернули картину, яку нацисти вкрали у її сім’ї

Жителька Нідерландів Шарлотта Біскофф ван Хеемскерк отримала назад картину, яку в її батька вкрали нацисти під час Другої світової війни.

Як пише The Guardian, до законного володаря повернувся портрет, написаний художником Каспаром Нетшером у 1683 році.

Під час вторгнення нацистів у Нідерланди батько Хеемскерк зберігав полотно в банку міста Арнем, сподіваючись, що там воно буде в безпеці. Нацисти розграбували той банк і вкрали картину. Після звільнення міста у 1944 році картину так і не змогли знайти.

Але лондонській Комісії з викрадених творів мистецтва вдалося з’ясувати, що це полотно виставляли в галереї в Дюссельдорфі у 1950-х роках, а у 1969 році його продали на аукціоні в Амстердамі. Картина опинилася в руках німецького приватного колекціонера.

Після тривалих переговорів колекціонер погодився віддати картину доньці власника — Шарлотті Біскофф, якій наразі 101 рік. Зараз Хеемскерк виставляє цю картину на аукціоні Sotheby’s у Лондоні. Торги призначені на 6 липня. Очікується, що за картину віддадуть до £50 тисяч.