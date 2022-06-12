Міністр оборони Олексій Резніков: Захід втрачає інтерес до війни в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що західні політики та медіа втрачають інтерес до війни в Україні попри запеклі бої.

Про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

«Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або ж він чудово розуміє, але втомився й ладен змиритися з думкою, що українці вмирають щодня. Ми потребуємо допомоги швидко [...]. У лідерів країн є обов’язок думати про наслідки. Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності», — сказав міністр.

Резнікова непокоїть така ситуація і готовність деяких аналітиків розглядати варіанти здачі росіянам певних українських територій. Він акцентував на тому, що Україна не погодиться на жоден акт капітуляції.

На думку міністра, росія використовує страх і паніку, зокрема через кризу в галузі продовольства, аби зламати єдність західних партнерів України та схилити Київ до невигідного договору перемир’я.

Резніков запевняє, що ЗСУ здатні звільнити захоплені території, як тільки отримають сучасне західне озброєння (РСЗВ, ствольну артилерію) у достатній кількості. Крім того, українська армія готова повністю перейти на типи озброєння та спорядження за стандартами НАТО впродовж одного місяця.

Також міністр розповів, що українська влада готувалася до війни і провела приховане перегрупування військ під час навчань «Заметіль-2022», які проходили на початку лютого. Таким чином ракетні удари росіян у перші дні не завдали суттєвої шкоди. Резніков сказав, що велика кількість ударів росіян припала на «муляжі».