Голова Луганської ОВА Гайдай: Армія росії безуспішно намагається штурмувати села та міста. Два мости до Сєвєродонецька знищені

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російська армія продовжує штурмувати міста та села в області, але українські військові відбивають атаки. Водночас уночі росіяни знищили другий міст до Сєвєродонецька.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Штурмові дії у Сєвєродонецьку тривають, як і у районі Тошківки. Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки. Поблизу Попасної наші захисники успішно зупинили навалу противника», — зазначив Гайдай.

За його словами, окупанти вже наближаються до Врубівки, яку масово обстрілюють важкими системами «Солнцепек».

Крім цього, російська армія обстріляла заводи «Азот» та «Склопластик» у Сєвєродонецьку, а в Лисичанську від обстрілів загинула жінка.

«Вчора ворог вкотре влучив в «Азот», а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ПММ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик». Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом», — пояснив він.

За словами Гайдая, українські військові продовжують контролювати промзону Сєвєродонецька, але росіяни намагаються зруйнувати комунікації з містом. Уночі вони знищили другий міст, а зараз намагаються поцілити в останній, третій, між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Водночас в окупованому Рубіжному українська армія накрила командний пункт чеченців. Скільки загиблих — наразі невідомо.