Президент Зеленський: ЗСУ звільнили село Таврійське на Херсонщині, є успіхи і в Запорізькій області

Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів додалося село Таврійське, є також певні успіхи в Запорізькій області. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він висловився з приводу новин про роздачу російських паспортів у Херсоні і Мелітополі, які активно поширювалися на окупованій території і в росії.

«Я подивився, кого ж у цих новинах виставили в якості херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення...», — сказав президент.

Він зазначив, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області.

«Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів додалося селище Таврійське. Є певні успіхи і в Запорізькій області. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Загалом, російська армія на сьогодні має вже більше 32 тисяч мертвих душ», — наголосив Зеленський.