У Великій Британії спалять захисного одягу для медперсоналу на суму £4 млрд

У Великій Британії захисний одяг на суму £4 млрд, придбаний на початку пандемії для запобігання зараженню Covid співробітників NHS [Національної служби охорони здоровʼя] буде спалено, оскільки він вже непридатний.

Про це пише «The Guardian».

Про знищення такої кількості засобів захисту і марну трату державних грошей йдеться у звіті Комітету публічних рахунків Commons (PAC), який критикує стратегію DHSC [Департамент охорони здоровʼя та соціального захисту] під час пандемії Covid у 2020 році.

PAC, який контролює витрати департаментів Уайтхолла, виявив, що DHSC має сховище засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) на £4 млрд, які не можна використовувати працівникам на передовій, оскільки вони неякісні.

У своєму звіті, опублікованому в п’ятницю, міжпартійна група депутатів зазначає: «Департамент не має чіткої стратегії утилізації цих надлишків ЗІЗ, але повідомив нам, що планує спалити значні обсяги та буде прагне виробляти електроенергію з цього».

DHSC має так багато непотрібних ЗІЗ, що призначив дві комерційні компанії з відходів, щоб допомогти їй утилізувати: по 15 000 палетів на місяць «за допомогою комбінації переробки та спалювання для виробництва електроенергії».