Що у світі писали про війну в Україні 9 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Редакція The Washington Post закликає Захід протистояти руйнівній політиці путіна щодо доступу світу до зернових. Те, що росія блокує доступ України до портів і краде українське зерно, видання називає створенням загрози світового голоду та використанням продовольчої безпеки як тактики війни. Це шантаж українських союзників заради зняття їхніх санкцій з росії та білорусі. Редакційна рада видання вважає, що дати путіну та лукашенку послаблення зараз було б «повністю помилковим». Навпаки, путіна треба притягнути до відповідальності за те, що він наражає багато країн на ризик голоду. Ці країни, зокрема в Африці, Східній Азії та на Близькому Сході, мають почати голосно говорити з путіним. Туреччина ж має продовжити переговори про евакуаційний коридор для українського зерна, а президент Китаю Сі Цзіньпін повинен пояснити своєму «доброму другу» путіну, що світовий голод допоможе йому лише у розширенні кола ворогів, резюмує видання.

Про перспективи України отримати статус країни-кандидата до вступу в ЄС і потенційні наслідки цього рішення для Foreign Affairs написав Андреас Умланд, аналітик Шведського інституту міжнародних справ (SIDA). По-перше, кандидатство з чітко прописаним шляхом для вступу до ЄС — це довгий список задач, який може вилитись у тривалий перехідний період. Тим більше, за словами італійського премʼєра Маріо Драгі, цей сценарій малоімовірний. Умланд вважає, що більш реалістичним є підвищення статусу України, Грузії та Молдови до потенційних кандидатів. Це все одно буде наступним кроком після асоційованих партнерів і в підсумку змінить геополітику Східної Європи. Таке рішення символізуватиме відданість Заходу справі прийняття Східної Європи і її майбутню стабільність. Також можливість майбутнього членства допоможе цим країнам втілити реформи, що відповідають стандартам ЄС, і подолати місцевий опір опонентів таких реформ. Потенційний статус кандидатів також означатиме потужне повідомлення для росії, виклик її наративу про «неіснування» цих держав. Зрештою, пише Умланд, прагнення ЄС прийняти Україну, Молдову та Грузію спричинить підйом морального духу їхніх громадян, який зараз є таким необхідним.

Politico опублікували статтю про вплив космічних супутників Ілона Маска на перебіг війни в Україні. Станції Starlink, доставлені в Україну в перші тижні війни, стали потужним інструментом як на полі бою, так і в інформаційній боротьбі, пише видання. Супутники дозволили українським безпілотникам точно скидати бомби на російські позиції, а також уможливили звʼязок із зовнішнім світом для цивільних і військових у заблокованих містах. Увесь світ став свідком вражаючої здатності SpaceX доставляти, встановлювати й захищати від хакерських атак тисячі портативних станцій у країні, де йде війна. За даними джерел Politico, Україна почала переговори зі SpaceX щодо використання цих технологій на початку 2022 року, коли Зеленський і його команда зрозуміли, що доступ до Інтернету буде вирішальним у ймовірній війні. SpaceX швидко активувала 50 супутників, готових до використання в Україні, і через два дні після вторгнення відправила обладнання Starlink у відповідь на твіт міністра цифрових технологій України. Якщо вірити заявам SpaceX, фінансування систем супутникового зв’язку в Україні надходило з приватних джерел, а сама компанія покриває витрати на доступ до Інтернету. В той же час USAID повідомили про придбання 1 300 супутникових антен, та що SpaceX передали 3 600 станцій. Союзники України з ЄС надали матеріально-технічну підтримку. А апаратне забезпечення, яке зʼєднує супутники з місцевою інтернет-інфраструктурою, було розміщене в Польщі — щоб уникнути ризику російської атаки. Загалом швидкість та ефективність цієї технології вражають, повідомили Politico співрозмовники як в Україні, так і за її межами.