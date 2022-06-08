В Івано-Франківську заборонили виступи російською мовою на вулицях

Міська влада Івано-Франківська вирішила заборонити у місті вуличні мистецькі виступи російською мовою.

Про це повідомив мер Руслан Марцінків.

«Після нещодавнього конфлікту на «стометрівці», доручав врегулювати роботу вуличних музикантів. Сьогодні рішенням виконкому впорядковуємо організацію вуличних мистецьких виступів у місті», — зазначив він.

Відтепер в Івано-Франківську:

не допускається публічне виконання творів російською мовою, у тому числі тих, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер;

на визначених локаціях артист чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин без встановлення будь-яких сценічних конструкцій;

має бути перерва між виступами не менше 30 хвилин;

вуличні виступи різних артистів чи гуртів можна проводити на відстані не менше 100 м один від одного.

«Російськомовна продукція, незалежно якого змісту, не повинна лунати в наших містах, особливо зараз», — наголосив Марцинків.

Муніципальна інспекція та правоохоронні органи будуть контролювати виконання цих вимог.