На аукціон виставили рідкісну скрипку Страдіварі із діамантами. За неї можуть отримати $11 мільйонів

На аукціон Christieʼs виставили скрипку 1679 року, яку виготовив італійський майстер Антоніо Страдіварі. За неї можуть отримати $11 мільйонів.

Скрипка називається Hellier, вона прикрашена діамантами кольору слонової кістки та вкрита золотим лаком. Страдіварі зберігав цей інструмент протягом 55 років. У 1734 році він продав її англійцю за 40 фунтів (зараз це $50). Скрипка раніше перебувала у найбільших колекціях музичних інструментів, а нещодавно її передали у тимчасове користування музею. Торги відбудуться 7 липня, за Hellier очікують отримати $11 мільйонів.