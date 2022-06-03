МКС не буде чекати кінця війни, щоб почати суди над воєнними злочинцями в Україні. Прокурор розповів, як вони збирають докази

Міжнародний кримінальний суд не буде чекати на закінчення війни, яку почала росія проти України, для того, щоб розпочати суди проти тих, хто скоїв воєнні злочини.

Про це повідомив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан кільком журналістам у Гаазі, відповідаючи на питання «Бабеля».

«Ми не будемо чекати кінця. Ми будемо збирати докази. І як тільки вони будуть переконливими і надійними настільки, що їх можна буде надати суддям, ми це зробимо. Це не вимагає припинення бойових дій», — сказав Хан.

Він також запевнив, що жодна найвища посада не може врятувати від відповідальності за скоєні злочини. Так він відповів на запитання, наскільки реально, що чинні російські міністри або навіть президент путін можуть постати перед Міжнародним кримінальним судом за злочини, скоєні в Україні.

Хан зауважив, що не має права називати будь-яких прізвищ, проте наголосив: «Незалежно від того, яку посаду обіймає людина, якщо вона вчинила злочин, який підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (підпадає під дію Римського статуту, який підписала також і Україна), вона не матиме жодного карт-бланшу. Я не можу говорити про конкретні посади та імена — це буде неправильно і виглядатиме як порожні балачки, що погано вплине на жертви».

«Коли в нас будуть докази, вони все визначать. Коли в нас будуть сильні докази [проти конкретних людей], достатні для того, щоб свідчити про злочини, які відповідають вимогам Римського статуту, у нас є незалежні судді, яким можна буде представити клопотання про видачу ордера на арешт. Вони вирішать, чи можна видати такий ордер. І тут варто зазначити, що воєнні злочини не мають строків давності. Ми маємо працювати так, щоб правосуддя відбулося якомога швидше. Жодна людина не має карт-блашу на те, щоб порушувати права жінок і дітей, руйнувати церкви та мечеті, шпиталі та школи, використовувати непропорційні сили проти цивільних обʼєктів. Тому важливо, що Римський статут (за яким діє МКС), захищає не європейські цінності, а людські цінності», — наголосив Хан.

Прокурор не уточнив, коли саме МКС може розпочати суди. «Ми зараз перебуваємо на тій стадії, коли намагаємось дізнатися правду, відділити правду від фікції», — зазначив Хан.

При цьому він зазначив, що його офіс намагається зробити все, щоб діяти швидко і більш ефективно заради жертв. «Ми це робимо не тільки для України, ми намагаємось робити це для жертв з інших країн», — сказав він.

Хан додав, що днями з України має повернутися делегація з Нідерландів, і незабаром для збору доказів туди вирушить нова. Він додав, що перед трибуналом, крім збору доказів, потрібно проводити експертизи та іншу роботу. «Доказів дуже багато, і це виклик для нас: зараз існують соціальні мережі, телефони, і нам потрібно запобігти ситуації, коли, як кажуть американці, доводиться пити з пожежного крана. Нам потрібно більше підтримки і більше технологій», — сказав він.

Говорячи про технології, Хан уточнив, що його команда в Україні використовує для роботи 3D-лазери та 3D-карти, щоб фіксувати місця злочину. «Бо суди, не лише МКС, можуть не отримати доступу до місця злочину», — сказав Хан.