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У війні проти України росія втратила ще 100 військових та 14 артилерійських систем за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 3 червня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 30 950 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російська армія втратила:

  • 1 367 танків;
  • 3 366 бойових броньованих машин;
  • 661 артилерійську систему;
  • 207 реактивних систем залпового вогню;
  • 95 засобів протиповітряної оборони;
  • 210 літаків;
  • 175 гелікоптерів;
  • 2 329 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 535 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 51 одиницю спеціальної техніки;
  • 121 крилату ракету.