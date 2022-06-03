У війні проти України росія втратила ще 100 військових та 14 артилерійських систем за добу

Станом на 3 червня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 30 950 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російська армія втратила:
- 1 367 танків;
- 3 366 бойових броньованих машин;
- 661 артилерійську систему;
- 207 реактивних систем залпового вогню;
- 95 засобів протиповітряної оборони;
- 210 літаків;
- 175 гелікоптерів;
- 2 329 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 13 кораблів/катерів;
- 535 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 51 одиницю спеціальної техніки;
- 121 крилату ракету.