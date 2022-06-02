Розвідка Міноборони Британії: Взяття Сєвєродонецька вимагатиме від росіян взяти паузу, що сповільнить наступ

Після взяття Сєвєродонецька російським військам знадобиться пауза, щоб перейти до наступу, а це може призвести до втрати набраного за останній тиждень темпу наступу.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Там зазначили, що попри захоплення росіянами більшої частини Сєвєродонецька, основна дорога, яка веде до міста, імовірно, залишається під контролем України. При цьому росія продовжує здобувати локальні успіхи завдяки великій концентрації артилерії, водночас зазнає значних втрат при захопленні міста.

У британській розвідці вважають, що далі росіяни перейдуть до форсування Сіверського Донця. Форсування є надзвичайно важливим для російських сил, адже вони готуються переключити свою увагу з Луганської на Донецьку область.

Потенційні точки переправи — ділянки між Сєвєродонецьком і сусіднім Лисичанськом та неподалік від захопленого Лиману. В обох місцях річку, імовірно, як і раніше, контролюють українські сили, які зруйнували мости.