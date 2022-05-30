У Софії Київській знайшли мощі митрополита Заборовського. За нього збудували Лаврську дзвіницю та заклали Андріївську церкву

У Софії Київській археологи знайшли мощі архієпископа Рафаїла Заборовського, які вважалися знищеними радянською владою.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

«Будівельні роботи, які проходили в Києві за архієпископа Рафаїла, за своїм масштабом та значенням можна порівняти лише з добою гетьмана Івана Мазепи. Знаково, що саме зараз ми розгадали таємницю і зможемо належним чином оцінити внесок як самого київського митрополита, так і українських вчених. Адже вони, часто ціною свого життя, берегли українську історію та духовність», — зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Останки митрополита перебували відкритими для огляду у підземній крипті Софійського собору. У середині XIX століття вхід до митрополичого склепу був закритий чавунними плитами.

Міністерство зазначає, що донедавна вважалося, ніби кістки Рафаїла Заборовського зберігалися у фондах заповідника, але були знищені за радянської доби з формулюванням — «не мають наукової цінності». Але дослідження останніх місяців повністю спростували ці уявлення.

Рафаїл Заборовський — київський митрополит у середині XVIII століття. За часів Заборовського в Києві були закладені, збудовані або відновлені Андріївська церква, дзвіниця Києво-Печерського монастиря, Староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії, грецький Катерининський монастир на Подолі, дзвіниця та мури Святої Софії, Брама Заборовського та Митрополичий палац на подвір’ї Софійського собору.