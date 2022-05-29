У зоопарку США народилися двоє дитинчат далекосхідного леопарда, який перебуває під загрозою зникнення

У США зоопарк у місті Сент-Луїс вітав Аню та Ірину — дитинчат рідкісного амурського леопарда, виду, який перебуває на межі зникнення.

Про це повідомляє CNN.

Дитинчата народились ще 21 квітня в батьків Доти та Самсона. Наступні кілька місяців мама Дот і малюки пробудуть у приватній зооклініці.

«Дот — чудова мати. Приємно бачити, як ця мама-новачок виявляє велику турботу про своїх дитинчат. У світі залишилося так мало цих рідкісних великих кішок, що кожне народження є надзвичайно важливим для виживання виду», — сказав куратор відділу хижаків Стів Бірчер.