Звільнені з полону українські військові розповіли про тортури та зґвалтування. Особливу «увагу» росіяни приділяли офіцерам і бійцям «Азову»

Росіяни жорстоко катують полонених українських військовослужбовців, а жінок примушують до статевих актів.

Як повідомила омбудсман Людмила Денісова, про це розповіли звільнені з полону українські військові, які наразі перебувають на лікуванні.

Більшість українських військовослужбовців захопили в полон під Маріуполем. Вони розповіли, що спочатку їх утримували в підвалах і господарських спорудах, а потім етапували до ізолятору в Донецьку та виправної колонії № 120. У подальшому полонені опинилися в ізоляторах Таганрога і Воронежу.

Під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, звʼязували руки. У полоні їх били та принижували, погрожуючи вбивством.