Елітні підрозділи армії рф зазнали великих втрат через нездатність передбачити український опір

Елітні підрозділи російської армії, зокрема повітряно-десантні війська, зазнали значних втрат через неправильне використання їхнього потенціалу та нездатність передбачити український опір.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на висновки своєї розвідки.

Там зазначили, що росія на початку повномасштабного вторгнення використала десантників у безуспішній спробі наступу на Київ, сповільненому наступі через Ізюм і провалене форсування Сіверського Дінця.

Повітряно-десантні війська рф складаються з майже 45 тисяч військових (переважно з контрактників). Вони вважаються елітними підрозділами та в російській військовій доктрині призначені для виконання найскладніших операцій. Проте в Україні десантників використовували у місіях, які краще підійшли б для важкої піхоти, тому вони зазнали тяжких втрат.

Це вказує на стратегічно неправильне управління потенціалом десантників і нездатність рф забезпечити перевагу в повітрі, вважають британці.

«Нездатність передбачтти український опір і самозаспоєння російських командирів призвели до значних втрат у багатьох російських елітних підрозділах», — резюмували британські розвідники.