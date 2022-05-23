Гетманцев прокоментував петицію про свою відставку з посади глави фінкомітету Ради: «Правильно живемо і працюємо»

Голова комітету Верховної Ради з питань митної і податкової політики Данило Гетманцев в інтервʼю «Бабелю» відреагував на петицію про його відставку, яку вже підписали тисячі людей.

«Прекрасно до неї ставлюсь. Чому виникла — це питання до її ініціаторів, а моє ставлення добре. Ви можете собі таке уявити в росії? Наприклад, відносно [прем’єр-міністра михайла] мішустіна? Я не порівнюю посади, просто не знаю прізвища їхнього голови податкового комітету. Можете уявити, щоб у росії за відставку зібрали тисячі підписів? Значить, ми правильно живемо і працюємо. На відміну від них, у нас є демократія. Я вважаю, зараз найбільш розвинена в усьому світі», — відповів Гетманцев.

Аргументи, які автори петиції виклали, Гетманцев назвав «черговою порцією міфів».

«Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав», — пояснив Гетманцев.

Крім цього, одна з вимог підписантів — щоб Гетманцев з посади не тільки голови комітету, але й із Нацради, яку утворили при президентові для подолання наслідків війни. «За власним бажанням? Ні. А скажіть, будь ласка, чому? Поясніть мені», — відповів Гетманцев.

Інформацію про те, що до цієї Нацради призначили нардепа і заступника голови фракції «Слуга народу» Миколу Тищенко Гетманцев назвав вигадкам «самопроголошених Facebook-професорів».