Зеленський запровадив відзнаку «Місто-рятівник». Першим його отримало місто у Польщі

Президент Володимир Зеленський запровадив відзнаку «Місто-рятівник» для міст-партнерів, які допомогли і допомагають українцям та Україні. Першим цим званням вшанували польське місто Жешув.

Про це президент заявив під час виступу у Верховній Раді.

«Перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання «Місто-рятівник» для міст — партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву — першому «Місту-рятівнику», — сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив про домовленість запровадити спільний прикордонно-митний контроль, а згодом і єдиний умовний кордон, коли Україна стане членом Європейського Союзу.

Зеленський також подякував президенту Польщі Анджею Дуді за готовність разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою здійснити візити до європейських столиць з метою лобіювання питання членства України в ЄС.

Глава держави також подякував польським діячам культури, спорту, духовенству й іншим людям, які підтримують українців. Президент відзначив рішення польському Сейму, яке надає біженцям з України, майже такі самі права й можливості, як і громадянам Польщі.

«Це великий крок, великий жест великої душі, на який здатен тільки великий друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Я вважаю, що найближчим часом ми повинні подати до Верховної Ради України аналогічний, дзеркальний законопроєкт. Дай Боже, щоб польським громадянам ніколи в житті не знадобилися всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення, вони показують, що українці й поляки — рідні та рівні. І я впевнений, що депутатський корпус України підтримає цей закон швидко і, переконаний, більшістю голосів», — зазначив Зеленський.

Зі свого боку Дуда у виступі в Раді запевнив, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті. Він наголосив, що вільний світ сьогодні має обличчя України.

«Я вірю, що ця нова дружба між мільйонами українців та поляків приведе до того, що ми будемо добрими сусідами вже назавжди. Це великий історичний шанс», — сказав президент Польщі. Дуда висловив переконання, що Україна отримає статус кандидата в члени ЄС, а згодом обовʼязково стане членом Європейського Союзу.