Що у світі писали про війну в Україні 21 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

The Economist пише про продовольчу катастрофу через вторгнення росії в Україну. Обидві країни є провідними експортерами зернових, а також рослинних олій. Лише Україна постачає продуктів, яких достатньо, щоб нагодувати 400 мільйонів людей. Війна порушила ланцюжки поставок ― Україна замінувала свої води, щоб стримати напад росіян, а росія блокує українські порти. Ще до повномасштабного вторгнення Всесвітня продовольча програма ООН попереджала, що 2022 рік буде жахливим через зміну клімату ― потепління сильно вплинуло на агропромисловість Індії, а відсутність дощів ― на інші житниці. Приблизно 25 мільйонів тонн кукурудзи та пшениці, що еквівалентне річному споживанню 46 найбідніших країн світу, перебувають в Україні фактично в полоні. Видання пише, що найлогічнішим рішенням проблеми стане прорив блокади Чорного моря. Для рішення потрібна згода трьох країн: росія має дозволити прохід українських кораблів, Україна має розмінувати підхід до Одеси, а Туреччина ― пропустити кораблі з продовольством через Босфор.

Американський дипломат і журналіст Річард Стенгель у колонці в журналі Time описує прогрес України в боротьбі з російською дезінформацією та успіхи російської інформаційної війни за межами Європи та США. Стенгель згадує свій візит до України в 2015 році, коли тодішній виконувач обовʼязків міністра інформаційної політики запитав його, що таке пресконференція. Зараз же Україна має власну мережу інфлюенсерів і спонсоровану державою IT-армію, яка доволі успішно реагує на атаки кремля. Водночас у путіна велика аудиторія, включно з внутрішньою, яка перебуває на «постійній дієті з нацистів в Україні». Так російський «Первый канал» навіть запустив шоу під назвою «Антифейк», яке використовує типові інструменти фактчекінгу, як-от статистику, криміналістичний аналіз та чорно-білі відео, щоб «довести», що заяви про звірства рф в Україні є фейками. Для африканської та близькосхідної аудиторії росія використовує наратив «Захід проти росії», щоб здобути співчуття на основі історичного негативу до західних колонізаторів. Себе ж росія позиціонує як колонію, що прагне незалежності. Крім того, ми не бачимо інформаційної війни, оскільки американський і західний не охоплює інші частини планети, а китайський ― це окремий світ, в якому перебуває кожен п’ятий користувач мережі. І цей світ ― проросійський. Туреччина та Індія отримують значну частину інформації про війну в Україні безпосередньо з російських державних ЗМІ, унаслідок чого в індійському інтернеті з’явилися два надпопулярні хештеги: #IStandWithPutin і #IStandWithRussia. Водночас Стенгель закликає читачів не відволікатися на інформаційну війну, коли йде справжня. «Меми можуть ранити его людей, але вони не вбивають їх на відміну від танків», ― підсумовує автор.

Італійський парламентський комітет з питань безпеки розпочав розслідування щодо пропутінської дезінформації, яка поширюється через новини, пише Politico. З початком повномасштабного вторгнення в Україну присутність кремля в італійських ЗМІ зросла, а в італійських токшоу стало багато російських гостей ― нібито заради балансу. Одним із найобурливіших прикладів використання західних ЗМІ для дезінформації є виступ міністра закордонних справ рф лаврова в інтерв’ю на приватному телеканалі, який належить експрем’єру і другу путіна Сільвіо Берлусконі. Президент парламентського комітету з безпеки Адольфо Урсо каже, що росія свідомо націлилася на Італію в гібридній війні, яка ведеться за допомогою фейкових новин і дезінформації, що забруднюють громадську думку. Ба більше, прокремлівські погляди також розповсюджуються, здавалося б, незалежними голосами, зокрема деяких поважних італійських журналістів і професорів. У результаті, згідно з нещодавнім опитуванням, половина італійців вважають, що висвітлення подій в Україні викривлене. Також італійці набагато менше підтримують озброєння українців, ніж інші західні союзники, і лише близько 30% з них виступають за активніше надання Києву зброї.