«Багато льотчиків загинули»: Зеленський розповів, як авіація доставляла захисникам Маріуполя їжу та ліки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час оборони Маріуполя українська авіація доставляла захисникам у блокаді їжу, воду і медикаменти, а також забирала поранених.

Про це він розповів в інтервʼю під час телемарафону.

«Загинула дуже велика кількість наших льотчиків, на жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти до «Азовсталі» та привезти їм ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених майже неможливо. Усе це відбувалося. Ніхто офіційно не міг коментувати», — пояснив Зеленський.

За його словами, основною проблемою доставки була потужна російська протиповітряна оборона. Саме тому Україна просила закрити небо.

«Багато тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% не повертаються... Уявіть собі, що робили ці люди. Вони летіли туди давати їм їжу, воду, зброю та забирали поранених. Ми втратили багатьох льотчиків. Вони абсолютно героїчні», — наголосив він.

Зеленський заявив, що наразі з «Азовсталі» вже евакуювали всіх цивільних, усіх медиків і всіх важкопоранених. Найближчим часом завершиться вихід усіх військових.