Що у світі писали про війну в Україні 19 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Попри численні повідомлення про те, що російські кібератаки не були такими успішними, як очікувалося, Business Insider пише, що ситуація може бути не такою однозначною. Видання зосереджується на атаці на американський супутник Viasat, яку російські хакери здійснили за кілька годин до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Для цього вони використали код-шкідник AcidRain ― перш ніж відключити модеми та маршрутизатори Viasat, він видалив з них усі дані. Метою цієї атаки було нашкодити українському військовому командуванню, однак вона значно вплинула на інфраструктуру супутникового звʼязку за межами України. Це може означати, що росія має можливості розпочати кібер-Армагеддон, але поки що цього не зробила. Причин для цього може бути кілька, головна ― можливо, кремль хоче, щоб потенційні джерела розвідки продовжили функціонувати. Адже коли хакери знищують вузол звʼязку, надавати розвідувальні дані він більше не може.

The Telegraph опублікував яскравий фотоматеріал про українців та українок, які через російське вторгнення втратили кінцівки. Їх знімав Еміліо Моренатті, який сам має ампутацію, ― він навмисно приїхав до України, щоб зустрітися з українцями та українками, які так постраждали від російських ракет. Еміліо втратив ногу під час завдання, яке він виконував в Афганістані. Після цього він відчув зв’язок із іншими людьми з подібним досвідом. За словами Еміліо, знайти героїв і героїнь для його фотопроєкту було непросто, оскільки більшість поранених перебувають у госпіталях або евакуюються в інші країни. Однак зрештою Еміліо знайшов лікарню в Києві, де лікарі та пацієнти охоче поділилися своїми історіями зі світом.

Група експертів із міжнародних відносин та оборони написала колонку про роль розвідки на War on the Rocks. На думку авторів, російсько-українська війна є прикладом успіху української та західної розвідок ― і слабкості російської. Остання, як показала війна, схильна надавати керівництву надмірно оптимістичну інформацію. Автори колонки посилаються на розвідувальний журналістський проєкт Bellingcat, який раніше повідомляв, що путін звільнив понад 150 офіцерів розвідки, зокрема керівника пʼятої служби фсб генерала Сергія Бєседу, оскільки ті нібито надавали недостовірну інформацію про Україну. Іще однією вадою оперативної розвідки кремля є слабка система звʼязку, яку легко перехоплюють «колеги». Українська ж розвідка, навпаки, продемонструвала розумний підхід з опорою на два ключові фактори: готовність західних союзників ділитися розвідданими та збільшення потенціалу розвідки на базі відкритих джерел. У заключному абзаці автори колонки пишуть: «Оборона України, напевно, увійде в історію розвідки як один із найяскравіших проявів успіху на відміну від невдач росії».