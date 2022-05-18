Колишній король Іспанії Хуан Карлос повернеться у країну. Він тікав через кримінальні справи

Колишній король Іспанії Хуан Карлос повернеться в Іспанію 19 травня. Він виїхав ще у 2020 році через порушені проти нього кримінальні справи.

Про це пише El Pais.

Візит екскороля триватиме 5 днів, після чого він повернеться до ОАЕ. У вихідні Хуан Карлос візьме участь у кількох регатах, а на початку тижня проведе зустріч з королем Філіпому Мадриді . Залишатися на ночівлю в королівському палаці він не буде.

Цей візит, як зазначають у пресслужбі королівського дому Іспанії, є частиною подальших частих візитів Хуана Карлоса у країну для того, щоб побачитися з родичами та облаштувати собі ще одне місце проживання.

Однак повернення екскороля до Іспанії не обійшлося без скандалів, зокрема з боку іспанського уряду. Там наголосили, що попри закриття кримінальних справ проти Хуана Карлоса, він досі не надав жодних пояснень і не вибачився перед іспанським народом.

У чому його підозрювали?

Хуан Карлос зрікся престолу у 2014 році після майже 40 років перебування при владі та передав владу своєму синові Філіпу.

У 2012 році стало відомо про його скандальну поїздку на полювання на слонів. Полювання викликало несхвалення не тільки з боку захисників тварин, але й з боку іспанців, яких обурили витрати монарха під час економічної кризи. При цьому про полювання на слонів стало відомо тільки тому, що король травмував ногу і потребував операції.

Також у червні 2020 року, коли в Хуана Карлоса вже не було імунітету від судового переслідування, Верховний суд Іспанії почав розслідувати його ймовірну причетність до хабаря у $100 мільйонів від короля Саудівської Аравії за підписання контракту на будівництво швидкісної залізниці. Крім цього, проти колишнього короля порушили справи за можливі фінансові махінації. Але наприкінці 2021 року і в березні 2022-го всі справи проти Хуана Карлоса закрили.