Гроші в обмін на реформи: Єврокомісія представила план повоєнного відновлення України

Європейська комісія представила новий механізм під назвою Rebuild Ukraine, який буде головним інструментом відновлення України після війни. Там наголошують, що для фінансової та гуманітарної підтримки і відновлення України потрібно багато зусиль міжнародної спільноти і ЄС готовий відігравати в цьому свою роль.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

У ЄС зазначають, що поки триває війна, оцінити точну кількість потрібних коштів неможливо. Але створювати відповідний механізм потрібно вже зараз. Зусилля з відновлення України будуть проводитися українською владою у тісній співпраці з ЄС та іншими сторонами, зокрема G7 та G20. Партнерства між окремими містами та регіонами в Україні та такими ж в Євросоюзі теж сприятимуть цьому та прискорять відновлення.

Очолювати платформу будуть спільно Єврокомісія та уряд України, які відповідатимуть за затвердження плану відновлення. Згідно з цим планом потім ЄС та інші партнери обиратимуть пріоритетні галузі та розроблятимуть конкретні проєкти. Водночас платформа координуватиме джерела фінансування та призначення коштів.

Фонд із грошима буде включений в бюджет ЄС, що дозволить Євросоюзу стежити за прозорістю та звітністю витрачених коштів. Особливий акцент під час виділення коштів буде зроблений на реформах щодо верховенства права і боротьби з корупцією, а інвестиції та відновлення будуть базуватися на нормах ЄС, що зробить Україну сильнішою та стійкішою, ніж до вторгнення рф.