Країни Балтії та Польща просять ввести на їхні території по 20 тисяч військових НАТО через загрозу росії

Країни Балтії та Польща просять розширити військову присутність НАТО на їхній території та створити нові можливості, такі як протиповітряна оборона, які могли б значно ускладнити вторгнення росії.

Про це пише Washington Post.

Таке рішення має бути прийняте до кінця червня на саміті в Мадриді, де зустрінуться лідери НАТО. Очікується, що тоді ж вони схвалять заявки Фінляндії та Швеції щодо членства в Альянсі, якщо Туреччина не буде блокувати цей процес.

Журналісти The Washington Post посилаються на конференційний документ, у якому Литва, Латвія та Естонія пропонують розширити контингент НАТО на їхніх територіях на 20 000 військових.

«Неможливо виключити пряму військову агресію росії проти союзників по НАТО. росія може швидко згрупувати військові сили проти східного кордону НАТО і протистояти Альянсу короткою війною», – йдеться в документі.

Проте деякі країни, зокрема, Франція та Італія, щодо такого кроку налаштовані скептично.

«Ми будемо будувати мир завтра, давайте ніколи про це не забувати», — сказав президент Франції Еммануель Макрон журналістам минулого тижня, застерігаючи від дій, які унеможливлять співпрацю з росією в майбутньому.

«Нам доведеться це зробити з Україною та росією за столом. Кінець дискусії та переговорів призначатимуть Україна та росія. Але це не буде зроблено ані у запереченні, ані у виключенні один одного, ані навіть у приниженні», — заявив президент Франції.

«Ми не воюємо з Росією. Ми як європейці працюємо за збереження суверенітету та територіальної цілісності України. За повернення миру на наш континент. Ми будемо там, щоб відбудовувати Україну, як європейці, завжди», — написав Макрон у Twitter.

Лідери Східної Європи у свою чергу кажуть, що недостатня відповідь була би стратегічною помилкою з тієї ж категорії, що й обмежена реакція Заходу на вторгнення росії в Грузію в 2008 році та анексію Криму у 2014 році.

«Він [путін] вірить власній пропаганді. Він помилився [в Україні], тому міг помилитися тут, на території НАТО, і переконати себе, що вторгнення в країни Балтії не викличе серйозної реакції з боку решти Альянсу. Це було б помилкою, сказав він, але путін з меншою ймовірністю зробить помилку, якби побачив військову силу, готову дати відсіч», — сказав генеральний секретар МЗС Естонії Джонатан Всевіов.