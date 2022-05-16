Під час невдалої переправи через Сіверській Донець армія росії втратила 485 солдат

Під час переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російське військо втратило 485 військовослужбовців і пошкодило понад 80 одиниць техніки.

Про це повідомляє Інститут досліджень війни.

Американські аналітики зазначають, що російські війська припустилися значних тактичних помилок під час спроби масштабної переправи через річку з боку Кремінної.

За даними дослідників, російське командування направило 550 військовослужбовців 74 мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії для форсування Сіверського Дінця, щоб оточити українські війська поблизу Рубіжного.

Українська артилерія 11 травня знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені навколо них війська та техніку.

В Інституті дослідження війни зазначають, що 74 мотострілецька бригада 8 березня уже намагалася переправитися через річку Десна у Чернігівської області і тоді подібних невдач не зазнала.

«Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України через два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська», — резюмують американські дослідники.