У травні Україна отримає 350 тисяч тонн палива за новими логістичними маршрутами

Україна у травні отримає 300 тисяч тонн дизелю та 120 тисяч тонн бензину з абсолютно нових логістичних маршрутів — такий обсяг імпорту вже законтрактований українськими мережами.

Про це Міністерство економіки повідомило 13 травня.

«Залізницею почали завозити до України в 5 разів більше пального. У березні завезли 35 тисяч тонн, у травні очікуємо 180 тисяч тонн. Автомобільне завезення зросло в 15 разів — з 5 тисяч до 85 тисяч тонн. Річковий транспорт тепер перевозить в 5 разів більше пального порівняно з березнем — з 4 до 22 тис. тонн», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Також є домовленість про початок реверсу пального трубним транспортом з Угорщини. Україна отримала підтвердження на імпорт 35 тисяч тонн на місяць, з потенційним збільшенням до 50 тисяч тонн. Тим часом, на митниці запустили окрему «зелену» смугу для бензовозів з Польщі. Це дозволить потенційно збільшити пропуск зі 110 до 200 одиниць на добу.

Сьогодні увесь обсяг імпорту можливо спрямувати на внутрішнє споживання. Нарощування запасів потребує більше часу. Аби зникли черги та дефіцит, запасів пального на АЗС потрібно мінімум на 15 днів.