Знакову картину Воргола з Мерилін Монро продали за рекордні $195 млн

Знакову картину з Мерилін Монро роботи Енді Воргола продали з аукціону за $195 млн (£158,17 млн), що зробило її найдорожчим із проданих витворів мистецтва XX століття.

Про це пише BBC.

Ця сума також є найвищою з коли-небудь сплачених за американський твір мистецтва.

Картину Shot Sage Blue Marilyn Воргол написав у 1964 році, надихнувшись відомою світлиною Монро.

Напередодні аукціону Christieʼs писав, що картина є «одним із найрідкісніших і найбільш трансцендентних зображень», з ціною продажу «в регіоні» $200 млн.

Аукціон завершився ціною продажу в $170 млн, яка зросла до $195 млн з урахуванням податків і зборів.