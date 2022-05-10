Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 тисяч

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 тисяч. Також українці знищили 1 170 танків противника.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загалом, ворог зазнав таких втрат:
- 26 000 військових з особового складу ліквідовано;
- 1 170 танків;
- 2 808 бойових броньованих машин;
- 519 артилерійських систем;
- 185 РСЗВ;
- 87 засобів ППО;
- 199 літаків;
- 158 гелікоптерів;
- 380 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 94 крилаті ракети;
- 12 кораблів/катерів;
- 1 980 одиницць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 41 одиниця спеціальної техніка — 41.
Найбільших втрат за останню добу росіяни зазнали на Авдіївському напрямку.