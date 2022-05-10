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Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 тисяч

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 тисяч. Також українці знищили 1 170 танків противника.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог зазнав таких втрат:

  • 26 000 військових з особового складу ліквідовано;
  • 1 170 танків;
  • 2  808 бойових броньованих машин;
  • 519 артилерійських систем;
  • 185 РСЗВ;
  • 87 засобів ППО;
  • 199 літаків;
  • 158 гелікоптерів;
  • 380 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 94 крилаті ракети;
  • 12 кораблів/катерів;
  • 1 980 одиницць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 41 одиниця спеціальної техніка — 41.

Найбільших втрат за останню добу росіяни зазнали на Авдіївському напрямку.