Bloomberg: на росію очікує найкрутіший спад ВВП за 30 років

Росія через санкції, які постійно посилюються, стикається з найглибшим економічним спадом майже за три десятиліття.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, які знайомі із внутрішнім прогнозом міністерства фінансів рф. У публічному доступі цього документа поки немає.

Валовий внутрішній продукт росії, ймовірно, цього року скоротиться на 12% — що більше, ніж очікуване зниження на 8%. Якщо прогноз мінфіну виявиться точним, це зведе нанівець приблизно десятиліття економічного зростання, і такий обвал можна буде порівняти із розвалом економіки країн колишнього СРСР у 1990-х роках.

За словами співрозмовників видання, невизначеність щодо перспектив залишається дуже високою, оскільки війна триває, а США та їхні союзники обговорюють подальші санкції, зокрема щодо ключових експортних товарів, таких як нафта.

«Основні мінуси — це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також збільшення відтоку іноземних компаній. Все це, ймовірно, поступово розширюватиметься, з перенесенням великої кількості негативу на 2023 рік», — сказала Наталія Лаврова, головний економіст фінансової групи БКС у Москві. Виключаючи ці фактори і ґрунтуючись лише на поточних санкціях, вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році та близько 5% у 2023 році.

29 квітня банк росії заявив, що очікує скорочення ВВП на 8—10% цього року. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння на рівні 8,5%, тоді як опитування економістів Bloomberg показало середнє зниження на 10,3%.