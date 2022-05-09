Bitcoin подешевшав на понад $30 тисяч — це половина його вартості від піку в листопаді

Найбільша у світі криптовалюта Bitcoin впала в ціні на 50% — порівняно з піком у листопаді минулого року. Падіння вартості цифрових активів відбувається через те, що в останні дні впали і фондові ринки у всьому світі.

Про це повідомляє BBC із посиланням на Coinbase.

На біткоїн припадає близько третини ринку криптовалют із загальною вартістю близько $640 мільярдів. Зараз монета коштує $33 087 — у листопаді фіксували пікову ціну $69 тисяч. Ethereum, друга за величиною криптовалюта у світі, також знизилася в ціні на понад 10% за останній тиждень і тепер вартує $2 422.

Минулого тижня центральні банки по всьому світу, включаючи США, Велику Британію та Австралію, підвищили відсоткові ставки, намагаючись впоратися зі зростанням цін. Це викликало в деяких інвесторів більше побоювань, що інфляція та вища вартість позик можуть серйозно вплинути на глобальне економічне зростання. Інвестори також стурбовані впливом війни в Україні на світову економіку.