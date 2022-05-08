«Деблокада Маріуполя — компетенція ЗСУ». В Офісі президента прокоментували ситуацію з військовими на «Азовсталі»

В Офісі президента заявили, що влада робить усе можливе для евакуації військових із заблокованого росіянами заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Життя кожного захисника є священним для Української держави. Офіс президент і я особисто перебуваємо в постійній комунікації із захисниками «Азовсталі»: хлопцями з «Азова», поліції, прикордонної служби, морської піхоти. За ці місяці вони стали живим символом України», — написав Подоляк.

Він пояснив, що кожна розмова президента Володимира Зеленського з лідерами світу починається з теми «Азовсталі». «Питання деблокади Маріуполя – виключна компетенція Збройних Сил. Якби була хоч одна можливість — ЗСУ б її використали. Військове керівництво робить надзусилля, щоб ця можливість зʼявилася. Але питання військових планів точно не є предметом суспільного обговорення», — зазначив Подоляк.