У Запоріжжі ДБР викрило російського льотчика, який міг бути ворожим шпигуном

Працівники ДБР Мелітополя виявили в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Його викрили під час спецоперації з виявлення ворожих елементів з-поміж громадян росії, які заїхали на територію України напередодні вторгнення рф. Операцію проводили спільно з Управлінням міграційної поліції в Запорізькій області.

За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі.

Він в’їхав в Україну 8 лютого і залишився дотепер. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина. Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули беззаперечні докази його належності до російської армії.

У відомстві зазначать, що, ймовірно, росіянин заїхав до України як так звана «консерва», щоб займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю і корегувати вогонь військових рф по обʼєктах стратегічного значення ЗСУ та Територіальної оборони, а також щоб зливати дані про переміщення, розташування блокпостів та дислокацію українських військових.

Після завершення всіх юридичних процедур його передадуть Службі безпеки України.