путін вибачився перед премʼєром Ізраїлю за антисемітські висловлювання лаврова

Президент росії володимир путін вибачився перед премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом за антисемітські висловлювання глави мзс рф сергія лаврова.

Про це повідомив уряд Ізраїлю.

«Сторони обговорили висловлювання міністра закордонних справ росії лаврова. Премʼєр-міністр прийняв вибачення президента путіна за висловлювання лаврова і подякував йому за розʼяснення ставлення президента до єврейського народу і памʼяті про Голокост», — йдеться у повідомленні.

Беннет також звернувся до путіна з пропозицією про евакуацію цивільних осіб з «Азовсталі» у Маріуполі. «Путін пообіцяв дозволити евакуацію мирного населення, у тому числі поранених, через гуманітарний коридор ООН і Червоний Хрест», — йдеться у повідомленні.