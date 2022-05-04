У Херсоні відновили український інтернет. Мобільний звʼязок теж подається з України

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що ремонтники змогли відновити роботу українських провайдерів в окупованому Херсоні. Також у Держспецзвʼязку підкреслили, що мобільний звʼязок до Херсонської області теж подається з України.
Про це Кім написав у своєму Telegram-каналі.
«Інтернет у Херсоні зʼявився, змінили маршрутизацію, сподіваюся, далі так і буде», — підкреслив він.
Також на брифінгу очільник Держспецзвʼязку Юрій Щиголь зазначив, що мобільний звʼязок до області теж подається з України.
«На сьогоднішній день усі мобільні оператори, мобільний звʼязок, який працює у Херсоні та області, поданий з України та транслюється через українські канали [...] Було перебито волоконно-оптичну мережу між Херсоном і Миколаєвом, близько 20 кілометрів від міста Миколаїв, постійно там велися обстріли. Завдяки роботі Збройних сил, артилерії було посунуто ворога та надано можливість нашим фахівцям і фахівцям провайдера відновити інформаційне постачання Херсону», — сказав Щиголь.
Але він розповів, що є такі місцеві провайдери, які співпрацюють з окупантами та переспрямовують трафік до Криму. Щиголь підкреслив, що це є порушенням міжнародного права.
- 1 травня стало відомо, що росіяни відключили зв’язок та інтернет у Херсонській та частині Запорізької області. 30 квітня у тимчасово захопленому Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах зник мобільний звʼязок та інтернет усіх операторів. У Генічеську працював звʼязок тільки від «Київстар».