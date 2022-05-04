Помер перший лідер незалежної білорусі Станіслав Шушкевич. Йому було 87 років.

Цю інформацію Euroradio підтвердила його дружина Ірина.

Наприкінці квітня було відомо, що Шушкевича виписали з лікарні, але його стан був дуже слабким. Він дістав ускладнення після того, як перехворів на коронавірусну інфекцію.

Шушкевич народився в Мінську у 1934 році. Його батько — теж Станіслав Шушкевич — був відомим білоруським письменником, якого репресувала радянська влада.

Сам Шушкевич закінчив Білоруський державний університет, був доктором фізико-математичних наук та працював в університеті. У 1989 році йог було обрано до парламенту тоді ще БРСР. Під час серпневого путчу у Москві не підтримав путчистів і у вересні став головою білоруського парламенту. Узимку 1991 року Шушкевич разом із Леонідом Кравчуком та Борисом Єльциним підписали Біловезькі угоди про ліквідацію СРСР.

Шушкевич очолював парламент до 1994 року і фактично був главою білорусі. Але в 1994 році він програв президентські вибори олександру лукашенку і з того часу постійно був в опозиції до білоруської влади.