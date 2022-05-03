Події 3 травня в огляді «Бабеля»: з Маріуполя евакуювали 156 людей, окупанти почали штурм «Азовсталі», а між росією та Ізраїлем зростає напруга

Напередодні окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Унаслідок обстрілу зайнялися три металеві побутові вагончики. Вранці Миколаїв обстріляли ще раз. На Харківщині через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств у Харківському районі. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань, загинув 46-річний працівник. Загалом за добу в області троє поранених: дві людини у Харкові та одна у Чугуївському районі. Обстрілів зазнав також Авдіївський коксохімічний завод на Донеччині — загинули щонайменше 10 людей і ще 15 дістали поранення.

У Маріуполі окупанти почали штурмувати завод «Азовсталь», де перебуває полк «Азов». Перед штурмом авіація росіян кілька годин бомбила територію заводу. Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя. Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу «Азовсталь» російськими окупантами загинули дві цивільні жінки.

До Запоріжжя прибули мешканці Маріуполя та Запорізької області, які виїхали власним транспортом. З «Азовсталі» вдалося евакуювати 156 людей, зокрема близько 20 дітей — вони прямують до Запоріжжя. Росіяни зневажливо ставилися до маріупольців, яких евакуювали з «Азовсталі». Одна з мешканок розповіла, що їх називали «олівцями», коли виводили з території заводу. На заводі залишається ще близько 200 цивільних. Евакуацію з Токмака та Василівки автобусами росіяни зірвали.

На кордоні Сумщини росія продовжує провокації: близько полудня зі сторони росії було відкрито вогонь з мінометів по території Глухівської громади.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував канцлера Олафа Шольца за відмову їхати до Києва. Він назвав його «ображеною печінковою ковбасою». Це німецький фразеологізм. Є казка про печінкову ковбаску, яка образилася, що м’ясник дістав її з каструлі останньою, і луснула від образи.

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною Радою повідомив, що найближчими тижнями Україні надішлють протикорабельні ракетні системи Brimstone і броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій.

Словацька компанія оборонної промисловості Konstrukta Defence розпочинає ремонт і модернізацію військової техніки України. Американські полісмени-кінологи передали українським прикордонникам бронежилети для службових собак. Велика Британія відправляє в Україну 13 захисних броньованих машин для безпечної евакуації цивільного населення з обстрілюваних районів на сході країни.

Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші €500 тисяч на відновлення української Бучі та планує зібрати більше завдяки благодійним внескам. Ці гроші підуть на відновлення комунальної інфраструктури та обʼєктів соціальної сфери Бучі. Американська корпорація GE Healthcare передала українським лікарням 50 апаратів для ультразвукової діагностики, 100 моніторів пацієнта, 25 апаратів для штучної вентиляції легень і п’ять мобільних рентгенівських апаратів.

Міністерство закордонних справ росії заявило, що уряд Ізраїлю підтримує «неонацистський режим у Києві». В Ізраїлі зростає напруження та гнів через слова очільника МЗС росії сергія лаврова про те, що нацистський лідер Адольф Гітлер був наполовину євреєм. В ізраїльській пресі заяви лаврова стали найбільш обговорюваними. Зокрема, видання The Jerusalem Post пише про те, що такі висловлювання російського міністра означають, що Ізраїль більше не може залишатися нейтральним у питанні війни в Україні. Інше видання Haaretz оприлюднило заяву Американського єврейського комітету, в якій зазначається, що там неодноразово просили про денацифікацію — але не Києва, а москви.