Що у світі писали про війну в Україні 1 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Світ очікував масових хакерських атак з боку рф, але в реальності якраз росія і не може забезпечити свою цифрову безпеку, пише The Washington Post. З початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-окупант потерпає від масових витоків даних. Опубліковані документи містять, зокрема, дані Роскомнагляду, ВДТРК та інших установ. Найбільше від цих атак, за словами опитаних The Washington Post експертів, постраждав міф про російську кіберперевагу. Тепер витоками даних користуються як групи ідеологічних активістів, зокрема підтриманих українським урядом, так і звичайні злочинці. Як не дивно, на бізнес останніх політика також вплинула: одне з небезпечних угруповань-вимагачів Conti оголосило про намір захистити російські інтереси в кіберпросторі. У відповідь один із українських членів банди оприлюднив понад сто тисяч внутрішніх чатів групи та вихідний код їхнього шкідливого програмного забезпечення. Згодом група хактивістів «Мережевий батальйон 65» використала код для блокування файлів у російських державних компаніях.

Американська фахівчиня із закордонних справ Робін Райт написала колонку для The New Yorker, у якій стверджує, що війна в Україні тепер і американська війна. Якщо в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну Сполучені Штати були дуже обережними і намагалися «не провокувати російського ведмедя», то через дев’ять тижнів війни США перетворились на активну сторону конфлікту. Майбутні американські інвестиції в Україну в розмірі $33 мільярди ― це близько половини всього російського оборонного бюджету, але й така сума, за словами президента Байдена, є «невеликою ціною за зменшення ризику майбутніх конфліктів з росією». У той час як для путіна ця війна завжди була війною проти Заходу, США спочатку намагалися протистояти цій риториці та використовували дипломатію як основний інструмент впливу. Цей підхід не спрацював, і Райт виокремлює чотири основні причини, чому США були вимушені активніше долучитись до війни. По-перше, через завелику жадібність путіна й, можливо, через брак інструментів тиску участь москви в мирних переговорах виявилась фейком. По-друге, російська армія зазнала невдачі на першому етапі війни, що дозволило Заходу повірити в можливість перемоги України. По-третє, стало зрозуміло, що путін не зупиниться на Україні й піде далі, намагаючись захопити інші країни на кшталт Молдови. І, зрештою, зараз американська громадськість підтримує активнішу допомогу Україні.

Оскільки путін продовжує погрожувати Україні ядерною зброєю, Los Angeles Times пише про потенційну відповідь США й НАТО у разі втілення цих загроз. Отже якщо путін і надалі зазнаватиме в Україні принизливої ​​поразки й вирішить застосувати ядерну зброю, швидше за все, це буде тактична або ядерна зброя малої потужності, в основному призначена для використання на полі бою, а не для руйнування міст. Поки цей сценарій не здійснився, США діють на випередження — один дипломат у приватній розмові з LA Times поділився переконанням, що президент Байден попросив Сі Цзіньпіна попередити путіна про серйозну ціну, яку він заплатить, якщо вирішить використати зброю масового знищення. Якщо ж попередити цей сценарій не вдасться, США не повинні використовувати ядерну зброю у відповідь, оскільки це призведе до глобальних катастроф та подальшої ескалації. Хороша ж новина полягає в тому, що США й НАТО мають інші види зброї, які можуть завдати дуже серйозної шкоди російським військовим. Тому навіть якщо росіяни й зважаться на цей немислимий крок, Україна та її союзники все одно зможуть перемогти та захистити суверенітет України в цій війні.