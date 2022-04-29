Суд заарештував українське майно компаній російського олігарха на майже пів мільярда гривень

Суд наклав арешт на майно кіпрських компаній в Україні на загальну суму в майже 500 мільйонів гривень. Ці компанії повʼязують з російським олігархом.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Арештовані кошти були на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Власниками цього банку є також російські бізнесмени. Ймовірно, йдеться про Альфа-Банк, який входить до «Альфа-груп» російських олігархів Михайла Фрідмана та Германа Хана.

«За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії рф проти України легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт», — розповіли в Офісі генпрокурора.

Таким чином вони намагалися вивести свої активи з України, щоб уникнути їхньої можливої конфіскації.