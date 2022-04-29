WSJ: Німеччина більше не блокує ембарго на російську нафту і готова підтримати такі санкції

Німеччина більше не блокує введення ембарго на російську нафту, відкриваючи шлях для заборони ЄС на імпорт нафти з росії.

Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.

Берлін був одним з головних противників санкцій на торгівлю нафтою і газом ЄС з москвою. Однак у середу представники Німеччини в інституціях ЄС зняли заперечення країни проти повного ембарго на нафту росії за умови, що Берлін отримає достатньо часу для забезпечення альтернативних поставок.

Зміни в Німеччині збільшують ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту. За словами дипломатів і чиновників, рішення можливе вже наступного тижня. Однак питання про те, як швидко Євросоюз припинить закупівлі російської нафти та чи використає він також обмеження цін або тарифів, досі обговорюють. США тиснуть на своїх європейських союзників, щоб вони уникали кроків, які можуть призвести до тривалого зростання цін на нафту.