Понад десять народних депутатів виїхали за кордон і не повернулися

Понад десять народних депутатів виїхали за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і досі не повернулися.

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтервʼю «Українській правді».

«Я періодично прошу голову Прикордонної служби давати мені списки депутатів, які перетнули кордон. Це потрібно для того, щоб реально бачити картину. Це неофіційна інформація, вона не може надаватися офіційно і просто потрібна мені для того, щоб ми всередині розуміли питання виплат, нарахувань», — додав Стефанчук.

За словами голови ВР, депутати зараз голосують за закони з вимкненим таблом. Була домовленість — в умовах воєнного часу голосувати таким чином.

«Але ж нам потрібно якось нараховувати заробітну плату, тому я і апарат отримуємо таку інформацію, щоб тим, хто перебуває за кордоном, ця заробітна плата не нараховувалась», — пояснив Руслан Стефанчук.