Події 23 квітня в огляді «Бабеля»: окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя і вдарили по багатоповерхівці в Одесі

До ночі 23 квітня українські бійці ООС відбили 8 атак військ росії та знищили майже 50 одиниць ворожої техніки. На півдні України наші військові знищили за минулу добу 38 росіян і 9 одиниць ворожої техніки. Ситуація на Херсонщині та Миколаївщині залишається стабільно напруженою. Окупанти завдали 56 ударів по Харкову та області. Поранено 19 людей, ще двоє — загинули. ЗСУ на Харківщині у Дергачівському районі вибили війська росії та закріпилися в населених пунктах Безруки, Слатине і Прудянка. На Чернігівщині російські війська обстріляли прикордонників із гранатомета. Унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло шестеро людей. Ще 18 дістали поранення. Серед загиблих є тримісячна дитина.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до всіх громадян, зокрема, блогерів з великими аудиторіями. Він закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Цю інформацію можуть використовувати росіяни, щоб завдавати втрат ЗСУ.

У Маріуполі загинули дві дівчинки — Єлизавета та Соня. Вони були акторками, обидві грали в маріупольському театрі «Концепція» роль Люсі у виставі «Лев, Чаклунка, Платтяна шафа» за книгою «Хроніки Нарнії».

Евакуація з міста Маріуполь була зірвана. Об 11:00 біля ТЦ «Порт-Сіті» зібралися щонайменше 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів підʼїхали російські військові та наказали розходитись, тому що «зараз буде обстріл». Водночас окупанти почали посадку в автобуси, подані за 200 метрів від узгодженої точки евакуації. І тільки після цього маріупольцям оголосили, що «евакуація» буде в Докучаєвськ — тобто на окуповану територію. Вийти з автобусу людям не дозволили.

У так званій «днр» практично не залишилося «народних міліціонерів» — більшість загинула в боях під Маріуполем. На Маріуполь російське командування кинуло весь особовий склад так званого «мвс днр» включно з курсантами «донецької академії». Там російські бойовики втратили до тисячі вбитими та понад 2 800 пораненими. На інших напрямках «днр» втратила загиблими близько 500 осіб і близько 2 100 пораненими.

Російські окупанти розпочали примусову мобілізацію, зокрема медиків, на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Так, у місті Вовчанськ молодший медичний персонал примусово відправляють на передову лікувати російських поранених. У разі відмови їм погрожують розстрілом.

На авіабазі «Рамштайн» у Німеччині США проведуть зустріч із союзниками стосовно війни в Україні. Свою участь уже підтвердили понад 20 країн. На цьому саміті обговорять нинішню ситуацію на фронті, необхідні поставки зброї Україні для відбиття російського нападу, повоєнне відновлення України.

Канада постачила Україні чотири 155-міліметрові далекобійні гаубиці M777. Також Україні надали додаткові боєприпаси до протитанкових гранатометів Carl Gustaf.

Німецький концерн Rheinmetall просить уряд Німеччини дозволити йому передати Україні 100 бойових машин піхоти Marder. У концерні наголошують, що готові продати перші БМП протягом «кількох тижнів». Наразі рішення про передачу залежить від Федеральної ради безпеки, до якої входять канцлер Німеччини, міністри закордонних і внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічної співпраці та юстиції.

У росії видавців дитячих підручників зобовʼязують майже повністю прибрати з них згадки про Україну та Київ. Це стосується підручників з історії, географії та літератури. Співробітники видавництва «Просвещение» ще 24 лютого отримали усну вказівку звести до мінімуму згадки про Україну та Київ. Така політика існувала й після 2014 року, але з початком гострої фази війни, за словами працівників, довелося «порізати 15% текстів».