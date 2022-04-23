ЄС погодив законопроєкт, який змусить IT-гігантів посилити контроль за контентом

У Євросоюзі погодили законопроєкт, який врегульовує ринок цифрових послуг, зокрема запроваджує нові правила контролю за контентом.

Про це пише Reuters.

Документ розробляли два роки, він набуде чинності у 2024 році та торкнеться таких IT-гігантів, як Google, Amazon, Apple, Meta і Microsoft. Їм доведеться посилити боротьбу з незаконним контентом, передавати дані про свої алгоритми регуляторам, а також щороку платити до 0,05% річного доходу для покриття витрат на контроль за дотриманням правил.

Нові умови забороняють таргетовану рекламу, націлену на дітей або засновану на особистих даних, таких як релігія, стать, раса чи політичні погляди. Також забороняються підходи, які вводять людей в оману та змушують їх ділитися персональними даними.

За порушення правил компаніям загрожуватиме штраф до 6% від їхнього глобального обороту, за повторне порушення — заборона на бізнес у ЄС.