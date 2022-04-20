Християнський фашист, «вагнерівці» та перехід України на новий арсенал НАТО. Що писали іноземні ЗМІ про Україну 19 квітня

Останнім часом з’являлося багато публікацій про рольові моделі та джерела ідеології путіна. The Spectator згадує про Івана Ільїна — християнського фашиста, який є взірцем для російського президента. За радянських часів Ільїн був рішучим противником комунізму, але в 1990-х його ідеї відродження імперії знов набули актуальності. Ільїн описував сильного тоталітарного лідера — «царя», який поведе росію «у велику історичну битву між слугами божими та пекельними силами». У своїх виступах путін неодноразово згадував Ільїна і навіть подбав про те, щоб його ключова праця стала обов’язковим читанням для російських губернаторів. З огляду на те, що писав Ільїн і як це трактують його сучасні послідовники на кшталт олександра дугіна, небезпека полягає не у прагненні росії поглинути колишні радянські країни, а в ідеї апокаліптичної битви між силами добра (росії) і зла (Заходу).

Експерт зі стратегії національної безпеки Шон МакФейт у колонці на The Hill пише про російських найманців з «групи Вагнера» та потенційні стратегії боротьби з ними. Загадка найманців путіна полягає в тому, що вони існують під «кремлівською парасолькою», водночас найманство в рф поза законом, і це дозволяє кремлю легко контролювати персонал. За словами МакФейта, путін покладається на вагнерівців принаймні з двох причин: по-перше, вони дають чудову можливість заперечувати звірства рф, оскільки група не є частиною російських збройних сил, а по-друге, вони допомагають приховати справжню вартість війни, оскільки нікого не хвилює кількість загиблих найманців. Ця група досить кваліфікована і небезпечна, тому нейтралізувати її має допомогти НАТО, пише МакФейт. Його пропозиція — зробити вагнерівців непривабливими для москви, щоб вони збанкрутували та зникли. Одна з ідей — допомогти бойовикам знайти кращу роботу подалі від москви, інша — пролити більше світла на операції угруповання, щоб кремлю було важче заперечувати їхню присутність в Україні.

Forbes пише про неминучий і безпрецедентний перехід України до нового арсеналу НАТО та пов’язані з цим виклики. Зараз союзники передають Україні всі радянські системи озброєння, які в них залишилися. Однак кількість цього антикваріату, що часто зберігається в сумнівних умовах, обмежена, а нові його джерела навряд чи з’являться. Тому єдиний шанс наблизити перемогу України — надати їй західну зброю. Ключовим викликом для України буде гармонійний перехід на використання незнайомого арсеналу, що включатиме навчання персоналу та розробку нових ланцюжків поставок ― і все це під час активних бойових дій. Матеріально-технічне забезпечення теж буде доволі складним завданням, адже щойно українські військові отримають західну зброю, виникне потреба оперативно доставляти боєприпаси, паливо і навіть інструменти для неї.