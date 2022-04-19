Окупанти вирішили приєднати до «днр» ще й частину Запорізької області. Людей зігнали на псевдоголосування

Окупанти в селищі Розівка Запорізької області провели постановочне «голосування» про нібито бажання місцевих жителів тимчасово приєднатися до «днр». Розівський район Запорізької області межує з Донецькою областю і наразі перебуває під окупацією російських військових.

Відповідне відео опублікував російський пропагандистський канал Russia Today.

Згодом про це заявив і ватажок «днр» денис пушилін. Він зазначив, що маріонеткова республіка «не залишить поза увагою цей запит», але питання зміни так званих кордонів буде вирішуватися трохи пізніше. Однак пушилін вже повідомив, що людям допоможуть «звʼязком та інтернетом, соцвиплатами, медичною службою, правоохоронцями тощо».

На проведення «голосування» в Розівці вже відреагували й в Запорізький ОВА. Там опублікували заяву голови Пологівської РДА Артура Крупського. Він заявив, що перед цим «голосуванням» росіяни провели роботу з місцевим населенням.

«Їх запросили, щоб з’ясувати різні соціально-побутові проблеми населення, запросили в місцевий будинок культури, де були проведені так звані збори, але були присутні переважно люди літнього віку та переселенці з Маріуполя. Там було озвучено про «меморандум» чи «волевиявлення» людей за те, щоб, по-перше, провести «вибори» нового мера, нового активу села, а потім звернення до «днр» про приєднання тимчасове, поки не буде захоплене Запоріжжя», — розповів він.

За словами Крупського, це «голосування» є фейковим, а до прокуратури подали відповідну заяву.