Події 19 квітня в огляді «Бабеля»: окупанти почали наступ на Донбасі, відбувся п’ятий обмін полоненими, до України прибула зброя зі США

Уночі 19 квітня окупанти масово обстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Марʼянське, Велику Костромку. На Луганщині та Донеччині окупанти обстріляли 17 населених пунктів — у Кремінній знищили шість будинків. Унаслідок ударів загинули п’ятеро мирних жителів, ще шістьох поранено, серед них — дитина. Знову обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Київський та Індустріальний. Три людини загинули, 16 поранених.

На кордон з Україною прибула перша партія з нового пакету військової допомоги США. До неї увійшли: 18 одиниць 155-мм гаубиць останнього покоління, 40 тисяч артилерійських снарядів, 200 бронетранспортерів М113, 11 вертольотів Мі-17 і 100 броньованих багатоцільових машин. Військові НАТО, які перебувають на східному фланзі, найближчими днями почнуть навчати українських бійців роботі з новими гаубицями.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переговорив з президентом Володимиром Зеленським та анонсував поставки зброї до України. Нідерланди відправлять в Україну важку техніку, включно з бронетехнікою.

Україна провела пʼятий обмін полоненими з росією. Обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Загалом в Україну повернулися 76 людей.

У росії залишилося лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку війни: 70—80 зі 120—130 БТГр. Крім того, втрат зазнали усі підрозділи морської піхоти рф.

Франція не потребує російського газу і закликає до санкцій проти енергетичного сектора росії. Про це заявив французький президент Емманюель Макрон. Нова Зеландія вводить нові санкції проти вісімнадцяти фінансових установ росії, включаючи центральний банк росії, суверенний фонд та найбільші фінансові установи країни. Ці основні установи становлять приблизно 80% загальних банківських активів рф.

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey & Company з 15 квітня припинила обслуговувати клієнтів у росії. Автовиробник Stellantis призупиняє виробництво на своєму російському заводі у Калузі через логістичні труднощі та санкції. У росії він виробляв і продавав марки Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep і Fiat. Німецький виробник побутової хімії Henkel AG припинить свою діяльність у росії, хоча ще 4 квітня компанія заявляла, що не йтиме звідти. Глобальна криптобіржа Currency.com оголосила, що припиняє операції та в односторонньому порядку розриває договори з громадянами рф. Усі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалося поповнення.

Сейм Литви заборонив публічну демонстрацію георгіївської стрічки та інших символів війни рф проти України — букви Z, V тощо. За порушення цієї заборони на фізичних осіб накладатимуть штраф у розмірі €300—700, на юридичних — до €1,5 тисячі.

Канцлер Австрії Карл Негаммер розпорядився штрафувати на €50 тисяч усіх, хто поширюватиме російські пропагандистські ЗМІ — Sputnik, RT та інші.

Європейський Союз планує покрити більшу частину коштів, необхідних Україні на повоєнну відбудову. Для цього створять спеціальний фонд, над яким працює Єврокомісія. Це буде аналог фонду на підтримку країн-членів ЄС під час пандемії.