Нова Зеландія вводить нові санкції проти росії

Нова Зеландія вводить нові санкції проти найбільших російських банків і фінансових установ у рамках поточної реакції уряду на вторгнення росії в Україну, оголосила міністр закордонних справ країни Наная Махута.

«Нова Зеландія вводить санкції проти вісімнадцяти фінансових установ, включаючи центральний банк росії, суверенний фонд та найбільші фінансові установи країни. Ці основні установи становлять приблизно 80% загальних банківських активів росії», — сказала Наная Махута.

Ці санкції спрямовані на те, щоб спричинити економічні та політичні обмеження, зокрема проти організацій, які фінансують продовження вторгнення в Україну.

«З цим останнім раундом санкцій Нова Зеландія приєднується до країн по всьому світу, які наклали суворі санкції на президента путіна та систему фінансування його незаконного вторгнення», — зазначила вона.

Цей раунд санкцій спрямований на:

три основні державні фінансові установи, включно із банками та ключовим інвестиційним фондом;

вісім найбільших банків;

сім інших важливих банків, які повʼязані з олігархами, оборонним сектором росії та причетні до анексії Криму.

Це останній раунд санкцій, оголошений за останній місяць, спрямований проти путіна та членів його ради безпеки, політиків, військових лідерів, олігархів, оборонних компаній і ополченців, а також мита у розмірі 35%, що застосовуються до російського імпорту до Нової Зеландії.