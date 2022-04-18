Оперативне зведення: Генштаб фіксує перші ознаки нового наступу військ росії на сході України

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 18:00. Наразі ситуація наступна:
- Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території. Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.
- На території окупованого Криму та Ростовської області росія формує додаткові підрозділи для посилення наступу.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діях противника не було.
- На Слобожанському напрямку угруповання ворога продовжує частково блокувати Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.
- На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами зі складу 1 танкової армії, 20 загальновійськової армії Західного військового округу, 35 та 68 загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ. На території Бєлгородської області зафіксовано розгортання вертолітних майданчиків.
- На Донецькому і Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.
- Також агресор активізував наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.
- На Південнобузькому напрямку окупанти зосередились на утриманні захоплених рубежів. Ворог не полишає спроб встановити повний контроль над територією Херсонської області.
- Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя України.
- На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення.
- Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та, на окремих напрямках, звільняти від загарбників українські землі.