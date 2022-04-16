Передача російських резервів Україні та релігійне покарання для РПЦ за підтримку війни: огляд публікацій провідних іноземних ЗМІ 15 квітня

Провідні іноземні медіа 15 квітня продовжували багато писати про війну в Україні. Цього дня вони згадали про альтернативні можливості США підтримати Україну та прогнозували, які наслідки для Російської православної церкви будуть через підтримку війни.

У колонці для New York Times правники Лоуренс Х. Трайб і Джеремі Левін пропонують ще один спосіб, у який США можуть підтримати Україну. А саме — вилучити десятки мільярдів доларів валютних резервів, які російський центробанк зберігає у Сполучених Штатах. Раніше США вже вдавалися до подібних заходів. У 2003 році президент Джордж Буш — молодший вилучив з американських банків приблизно $1,7 мільярда іракських валютних резервів і спрямував їх на допомогу іракському народу. А в лютому цього року адміністрація Байдена почала таку ж процедуру щодо $7 мільярдів активів афганського центрального банку — половину з них виділили на гуманітарну допомогу афганському народу, а решту спрямували на судові виплати родичам постраждалих внаслідок теракту 9/11. За правовою системою США на державну власність рф, на відміну від активів олігархів, не поширюються захисні механізми, які стосуються приватної власності, тож президент Байден має повне право ліквідувати російські активи.

Business Insider пише про те, що за прогнозом олександра дугіна росія робитиме далі. Філософ-ультранаціоналіст дугін, якого називають «мозком путіна», дав інтерв’ю турецькому виданню, заявивши, що відступ військ рф варто сприймати як «виключно тактичний маневр», який дозволить російській армії перегрупуватися, а новому керівництву — провести «ревізію» військ. Російська інформагенція РИА Новости використала це інтерв’ю у пропагандистських цілях. Професор політології Каліфорнійського університету Деніель Трейсман у коментарі Business Insider зазначив, що «цілком імовірно» путін знову може спрямувати війська на Київ. Водночас Трейсман додав, що «якщо дугін — це найкраще джерело, яке РИА Новости змогли знайти, щоб прокоментувати військові плани росії, то ситуація доволі туманна».

У своїй статті Politico розмірковує над тим, що Захід може протиставити володимиру гундяєву, також відомому як патріарх московський і всієї русі кирило. Через цей статус виключити його з вищих кіл значно складніше, аніж [російських] олігархів. Список претензій до нього чималий. Серед них і легітимізація теорії «руського міра», що заперечує саме існування України як держави. Проте релігійні лідери не мають яхт, які могла б конфіскувати поліція, чи особливого права на авіаперельоти, якого їх міг би позбавити уряд. Єдине можливе рішення — виключити РПЦ зі Світової ради церков. Цю міжнародну організацію заснували в Женеві після Другої світової війни, її завдання — сприяти порозумінню між різними конфесіями. На перший погляд, виключення з цієї ради не надто зашкодить російській церкві. Проте це стане ще одним сигналом про те, що росія все більше віддаляється від світової спільноти.

NPR досліджує зростаючі ризики того, що російська агресія пошириться на Молдову. Після вторгнення росії в Україну спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що політика нейтралітету більше не є надійним захистом для країни. Тепер країні потрібні безпекові гарантії від інших держав. Один з потенційних способів посилити військову міць країни — домовитися про купівлю озброєння у ЄС та НАТО. Другий — воззʼєднатися з Румунією, яка входить і до НАТО, і до ЄС. Останні опитування свідчать, що цей сценарій підтримують половина молдаван. Є і третій варіант — зберігати нейтралітет та намагатися не провокувати росію.